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12:13, 19 июля 2024Интернет и СМИ

В Британии заявили о вызвавшем недовольство на международной арене решении Байдена

The Guardian: США переживает кризис доверия к господствующей идеологии
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: White House / Globallookpress.com

Решения президента США Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, страна переживает кризис доверия к господствующей идеологии. Об этом заявил журналист британского издания The Guardian Оуэн Джонс.

По мнению Джонса, военная агрессия демократических элит, таких как экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и Джо Байдена, в первую очередь в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась «кровавым хаосом и международным унижением Америки в глазах других стран». «Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимого Израиле», — высказался журналист.

Обозреватель отметил, что политическая система Соединенных Штатов давно не работает должным образом. Джонс считает, что страна, которой, по его мнению, управляют некомпетентные лидеры, переживает кризис доверия к господствующей идеологии, терпит унижения на мировой арене, а ее экономика с трудом удовлетворяет потребности большинства жителей США.

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«Либеральный порядок рушится на наших глазах. Приход к власти Джорджа Буша-младшего, ужасы 11 сентября 2001 года и поля смерти в Ираке негативно сказались на простых американцах, завершившись самым серьезным кризисом капитализма со времен Великой депрессии. Недавнее покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа знаменует собой дальнейшее погружение во тьму», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Байден может прекратить свою предвыборную кампанию. Утверждается, что нового кандидата на пост президента от демократов партия выберет на национальном съезде в Чикаго 19-22 августа.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Олег Давыдов
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