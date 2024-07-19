Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Для него уже написали соответствующую речь

Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру с выборов президента США

Президент США Джо Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Об этом в эфире телеканала Newsmax сообщил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин.

Ссылаясь на «многочисленные источники из Демократической партии», он утверждает, что глава Белого дома согласился выйти из гонки. Для Байдена уже готовится соответствующая речь, 81-летний политик зачитает ее в ближайшие выходные, вероятнее всего — в воскресенье, 21 июля.

Халперин утверждает, что Байден сосредоточится на доработке своего срока. Нового кандидата на пост президента от демократов партия выберет на национальном съезде в Чикаго 19-22 августа. При этом Байден не будет поддерживать вице-президента Харрис. Наиболее вероятными кандидатами демократы считают губернатора Кентукки Энди Бешира и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Также конкуренцию могут составить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Обычные делегаты будут голосовать за кандидатов в первом туре. Если победителя в первом туре не будет, решение окажется за так называемыми суперделегатами во втором туре.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что политическая карьера Байдена близка к завершению. По его данным, даже сторонники американского лидера склоняются к тому, что уже все предрешено.

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Халперин указал, что соратники сумели донести до Байдена важный аргумент против его участия в выборах. Помимо обоснованных сомнений в его готовности победить и руководить страной еще четыре года, в политсиле опасаются падения рейтингов и остальных демократов. Это, в свою очередь, поставит под угрозу шансы партии вернуть контроль над Палатой представителей и увеличит риск потери большинства в Сенате, резюмировал репортер.

Накануне газета The Washington Post узнала, что сторонник демократов экс-президент Барак Обама в последние дни заявил союзникам, что шансы Байдена на победу значительно сократились и что тому необходимо «серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры». Он выразил обеспокоенность результатами опросов касательно шансов Байдена и тем, что спонсоры отворачиваются от президента. А со слов людей, знакомых с ситуацией, за прошедшие недели опасения Обамы по поводу кандидатуры Байдена только усилились.

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Около 70 процентов американцев считают, что Байден должен выйти из президентской гонки. Такой результат показал опрос, проведенный социологической службой AP-NORC. «На фоне резонанса, вызванного выступлением президента Байдена на дебатах, семь из десяти взрослых [американцев], включая 65 процентов сторонников Демократической партии, считают, что он должен снять свою кандидатуру и позволить партии выбрать другого кандидата», — говорится в исследовании. Только 27 процентов респондентов-демократов полностью уверены в том, что Байден способен эффективно выполнять президентские обязанности.

При этом соперники демократов — республиканцы — надеются, что Байден все же не выйдет из гонки. По словам собеседника The Washington Post из штаба Дональда Трампа, республиканцы считают действующего президента слабым конкурентом на выборах, поскольку тот «с трудом выдержал 90-минутные дебаты».