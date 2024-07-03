Соратники Трампа понадеялись на участие Байдена в предвыборной гонке

WP: в штабе Трампа надеются, что Байден не выйдет из предвыборной гонки

Соратники кандидата в президенты США Дональда Трампа надеются, что нынешний американский лидер Джо Байден не выйдет из предвыборной гонки. Об этом со ссылкой на источники в штабе Трампа сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам собеседника издания из штаба Трампа, республиканцы считают Байдена, «с трудом выдержавшего 90-минутные дебаты», слабым конкурентом на выборах.

«Они определенно хотят, чтобы Байден остался в списке. Они считают его уязвимым, и им нравится существующее положение вещей. Вы можете обратить внимание, что они совсем не в восторге от перспективы его выхода из гонки», — цитирует WP советника экс-президента США Барака Обамы и его стратега в педвыборной гонке Дэвида Аксельрода.

Ранее Белый дом официально опроверг слухи о раздумьях Байдена по поводу выхода из предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах с Трампом.