В Челябинске спасли тонувшего в водохранилище мальчика

В Челябинске спасли тонувшего в Шершневском водохранилище 12-летнего мальчика

На пляже пляже «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище в Челябинске спасли тонущего 12-летнего мальчика. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что ребенок начал тонуть в пяти метрах от берега и смог позвать на помощь. Спасатели оперативно вытащили его из воды на берег и передали родителям. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Впоследствии в МЧС напомнили южноуральцам правила поведения на воде. «Чтобы избежать несчастных случаев, разъясняйте Вашим детям правила поведения на воде и не оставляйте их без присмотра. В случае экстренной ситуации звоните по телефону 112», — заявили спасатели.

В июне россиянка спасла тонущего ребенка во время фотосессии. 20 июня на смене работали администратор Максим и его коллега Роман. Они рассказали, что около трех часов дня услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны пирса. Добежав до пирса, мужчины стали свидетелями того, как в воду бросилась девушка, которая увидела упавшего в водоем ребенка.