В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ при попытках форсировать Днепр потеряли до пяти тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его оценке, за все время попыток высадки на левый берег киевский режим задействовал более 10 тысяч солдат. «Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра», — уточнил глава региона.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли до 100 человек, а также САУ Paladin, три гаубицы М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30, три станции РЭБ «Анклав» на херсонском направлении за последние сутки. Помимо этого, по его словам, ВС России уничтожили три склада боеприпасов и один склад военно-технического имущества украинской армии.