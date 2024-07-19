В Китае сообщили о визите в Россию высокопоставленного китайского чиновника

МИД Китая: вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Россию 21-23 июля

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Россию 21-23 июля для участия в ряде двусторонних встреч с представителями российских властей. Об этом на официальном брифинге МИД КНР заявил представитель ведомства Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

По словам представителя МИД, Дин Сюэсян посетит ряд мероприятий, направленных на экономическую кооперацию России и Китая. Среди упомянутых им встреч указаны: 11-я российско-китайская межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству, 21-я межправительственная комиссия по энергетическому сотрудничеству и 6-й российско-китайский энергетический бизнес-форум.

15 мая президент России Владимир Путин прилетел в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Визит прошел в два этапа: 16 мая Путин был в Пекине, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином, а 17 мая российский лидер посетил Харбин.