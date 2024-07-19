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13:16, 19 июля 2024Мир

В Кремле ответили на слова Трампа о страхе России перед ним

Песков: слова Трампа, что Россия его боялась, направлены на внутреннюю аудиторию
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его боялась, направлены на внутреннюю американскую аудиторию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во время предвыборных кампаний США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию», — ответил официальный представитель Кремля на просьбу прокомментировать слова Трампа.

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления на национальном съезде Республиканской партии заявил, что во время его предыдущего президентского срока другие страны, в число которых якобы входит Россия, боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Он пообещал разрешить все международные конфликты после прихода к власти.

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      Лина Пивоварова
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