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10:09, 19 июля 2024Бывший СССР

В МИД Азербайджана обвинили Макрона в дестабилизации Южного Кавказа

МИД Азербайджана: лидер Франции Макрон создает напряженность на Южном Кавказе

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон создает напряженность на Южном Кавказе, демонстрируя предвзятую позицию Парижа в отношении Баку. В дестабилизации региона французского лидера обвинил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Заявления французского президента Эммануэля Макрона (...) являются еще одним наглядным примером попыток Франции создать напряженность в регионе и воспрепятствовать мирному процессу», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он отметил, что речь идет, в частности, о словах главы французского государства на саммите Европейского политического сообщества. По мнению Баку, Макрон в своих публичных выступлениях оправдывал агрессивную милитаризацию Армении.

Ранее в Баку прошел съезд сторонников деколонизации заморских территорий Франции. Мероприятие объединило более чем 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов.

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      Глеб Палехов
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