В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

В Петербурге суд вынес первый приговор за пропаганду нацистской символики

Выборгский суд Санкт-Петербурга вынес первый в истории судебной системы города приговор за неоднократную пропаганду нацистской символики — 2,5 года лишения свободы получил местный житель Андрей Разин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подсудимый — лидер скинхедов из 90-х Чибис, уточняет Telegram-канал Mash.

Он признан виновным по статье 282.4 УК РФ («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики»). Его отправили в колонию строгого режима и запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет после отбытия срока.

Из материалов дела следует, что ночью 24 июня 2023 года на спортивной площадке у дома на улице Комиссара Смирнова в Петербурге Разин оголил торс с татуировкой символа, схожего свастикой. Затем он выложил ее фотографию в Telegram на странице канала WHITE SCOUTS.

Разин частично признал вину.

Его задержали осенью 2023 года. При обыске в его квартире силовики нашли несколько ружей, револьвер, патроны, кастет и ножи.