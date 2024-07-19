Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:49, 19 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье избили гендиректора компании World Class

В Подмосковье неизвестные избили гендиректора компании World Class Бабанова

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье неизвестные избили гендиректора компании World Class Дмитрия Бабанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Карабанова.

По его словам, Бабанов приехал с семьей на заправку около деревни Лыткино. Там к нему подошли неизвестные и заявили, что предприниматель подрезал на АЗС одного из них. Нападавшие требовали заплатить им миллион рублей морального ущерба, а получив отказ, избили бизнесмена.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила «Ленте.ру», что пострадавший написал заявление в полицию. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут нападавших.

Ранее стало известно, что в Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Во Львове выстрелили в бывшего депутата Рады Фарион

      Появились подробности состояния Фарион после покушения

      В Госдуме рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

      Найдена редчайшая лягушка с голубой кожей

      Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

      В США нашли способ борьбы с российскими спутниками

      Названы способы построить счастливые отношения после тяжелого разрыва

      Российского военного осудили за отдых от службы в течение двух лет

      Экспорт российской нефти упал до минимума за полгода

      Вице-президент США оценила возможное снятие кандидатуры Байдена с выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше