В Подмосковье избили гендиректора компании World Class

В Подмосковье неизвестные избили гендиректора компании World Class Бабанова

В Подмосковье неизвестные избили гендиректора компании World Class Дмитрия Бабанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Карабанова.

По его словам, Бабанов приехал с семьей на заправку около деревни Лыткино. Там к нему подошли неизвестные и заявили, что предприниматель подрезал на АЗС одного из них. Нападавшие требовали заплатить им миллион рублей морального ущерба, а получив отказ, избили бизнесмена.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила «Ленте.ру», что пострадавший написал заявление в полицию. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут нападавших.

Ранее стало известно, что в Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение местных жителей.