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19:59, 19 июля 2024Россия

В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

Рязанка со сломанной ногой была вынуждена ползти на десятый этаж

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жительница Рязани со сломанной ногой была вынуждена ползти домой по лестнице на десятый этаж. Об этом говорится в видеосюжете гостелерадиокомпании «Ока».

В доме пенсионерки на протяжении нескольких месяцев не работают лифты. После того как женщина сломала ногу, ей бы пришлось вызывать сотрудников специализированных служб, чтобы попасть на очередной прием. Горожанка призналась, что у нее нет на это денег. «Я в гипсе ползком ползла», — пояснила она.

В доме происходит замена лифтов. Несмотря на то что оборудование установлено, в эксплуатацию подъемники еще не ввели. В управляющей компании пояснили, что лифты будут запущены после оформления всей необходимой документации.

Ранее в Калуге детям с инвалидностью пришлось на руках ползти по лестнице в спортшколу. Местные власти пообещали установить пандус к 1 сентября. Состоянием лестницы уже заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.

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      Алан Босиков
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