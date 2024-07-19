В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

Жительница Рязани со сломанной ногой была вынуждена ползти домой по лестнице на десятый этаж. Об этом говорится в видеосюжете гостелерадиокомпании «Ока».
В доме пенсионерки на протяжении нескольких месяцев не работают лифты. После того как женщина сломала ногу, ей бы пришлось вызывать сотрудников специализированных служб, чтобы попасть на очередной прием. Горожанка призналась, что у нее нет на это денег. «Я в гипсе ползком ползла», — пояснила она.
В доме происходит замена лифтов. Несмотря на то что оборудование установлено, в эксплуатацию подъемники еще не ввели. В управляющей компании пояснили, что лифты будут запущены после оформления всей необходимой документации.
Ранее в Калуге детям с инвалидностью пришлось на руках ползти по лестнице в спортшколу. Местные власти пообещали установить пандус к 1 сентября. Состоянием лестницы уже заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.