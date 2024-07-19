В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

Рязанка со сломанной ногой была вынуждена ползти на десятый этаж

Жительница Рязани со сломанной ногой была вынуждена ползти домой по лестнице на десятый этаж. Об этом говорится в видеосюжете гостелерадиокомпании «Ока».

В доме пенсионерки на протяжении нескольких месяцев не работают лифты. После того как женщина сломала ногу, ей бы пришлось вызывать сотрудников специализированных служб, чтобы попасть на очередной прием. Горожанка призналась, что у нее нет на это денег. «Я в гипсе ползком ползла», — пояснила она.

В доме происходит замена лифтов. Несмотря на то что оборудование установлено, в эксплуатацию подъемники еще не ввели. В управляющей компании пояснили, что лифты будут запущены после оформления всей необходимой документации.

Ранее в Калуге детям с инвалидностью пришлось на руках ползти по лестнице в спортшколу. Местные власти пообещали установить пандус к 1 сентября. Состоянием лестницы уже заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.