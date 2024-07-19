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11:24, 19 июля 2024Россия

В России призвали запретить детям доступ к интернету

Глава Коми Уйба призвал запретить детям доступ к интернету

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Глава Республики Коми Владимир Уйба призвал запретить детям в России доступ к интернету. С таким заявлением губернатор выступил на заседании Семейного совета, передает БНК.

«Нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда», — заявил глава российского региона.

По его словам, в Советском Союзе у людей было счастливое детство, а сейчас подростки «уходят с головой в интернет». У них появляется зависимость от игр, порносайтов и сомнительных знакомств.

«Кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением», — отметил Уйба.

По его мнению, в России нужно оставить только профессиональный и научный интернет. «От этого общество бы только выиграло, но, к сожалению, пока политической воли нет. Но мы будем все равно эту историю пробивать», — заключил глава республики.

Ранее группа депутатов Госдумы предложила ужесточить наказание за вовлечение детей в различные преступления — сбыт наркотиков, диверсии и другие, уточнив, что большинство таких фактов происходит именно в интернете.

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      Елена Торубарова
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