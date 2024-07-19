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17:27, 19 июля 2024Моя страна

В российском городе решили за сутки построить часовню на месте снесенного храма

В Вологде решили за сутки построить часовню на месте снесенного храма

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Власти Вологды решили за сутки построить часовню на месте снесенного храма. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства российского региона.

Известно, что в октябре 1654 года местные жители построили за сутки деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса, чтобы избавить город от моровой язвы (чумы — прим. «Ленты.ру»). По преданию после возведения мор прекратился. Впоследствии на месте храма появился каменный собор, а после революции в нем открыли кинотеатр. В 1972 году здание снесли.

Теперь на этом месте 25 июля будет заложена, как и в октябре 1964 года, деревянная часовня. Автором проекта стал архитектор Михаил Мамошин, а финансированием занялся благотворительный фонд «Наследие Русского Севера».

Высота новой часовни составит 9,5 метра, ширина и длина — 2,5 метра. За ее строительством можно будет наблюдать в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области нашли необычную икону XIX века с образом преподобного Нила Сорского и передали ее в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

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      Мария Винар
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