В российском городе решили за сутки построить часовню на месте снесенного храма

Власти Вологды решили за сутки построить часовню на месте снесенного храма. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства российского региона.
Известно, что в октябре 1654 года местные жители построили за сутки деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса, чтобы избавить город от моровой язвы (чумы — прим. «Ленты.ру»). По преданию после возведения мор прекратился. Впоследствии на месте храма появился каменный собор, а после революции в нем открыли кинотеатр. В 1972 году здание снесли.
Теперь на этом месте 25 июля будет заложена, как и в октябре 1964 года, деревянная часовня. Автором проекта стал архитектор Михаил Мамошин, а финансированием занялся благотворительный фонд «Наследие Русского Севера».
Высота новой часовни составит 9,5 метра, ширина и длина — 2,5 метра. За ее строительством можно будет наблюдать в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области нашли необычную икону XIX века с образом преподобного Нила Сорского и передали ее в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника.