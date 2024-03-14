В музей Вологодской области передали икону XIX века преподобного Нила Сорского

В Вологодской области нашли необычную икону XIX века с образом преподобного Нила Сорского и передали ее в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Об этом сообщает Newsvo.

Речь идет о речной перламутровой ракушке с изображением упомянутого святого. Отмечается, что произведение искусства нашли при разборе старого дома в Кирилловском районе рядом со скитом Нила Сорского.

По словам директора Музея фресок Дионисия Ирины Паршуковой, данный предмет являлся медальоном с именной надписью на оборотной стороне.

«Переданная в музей иконка на речной ракушке состоит из двух частей, составляющих лицевую и оборотную стороны. Очевидно, ранее они были соединены металлическим ободком. Возможно, он имел небольшую петельку для подвешивания», — рассказала специалистка.

Как утверждают сотрудники музея, такие медальоны изготавливались в Нило-Сорском монастыре или близлежащих территориях.

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