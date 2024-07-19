В США допустили пересмотр позиции по ударам ВСУ американским оружием вглубь России

Салливан допустил пересмотр позиции по ударам ВСУ американским оружием вглубь РФ

Соединенные Штаты могут пересмотреть позицию по допустимости ударов ВСУ вглубь территории России с помощью западных вооружений. Такой вариант допустил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить удары», — отметил он.

Однако, по словам Салливана, Вашингтон пока не поменял позицию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что западные страны отказались снимать для Киева запрет бить предоставленным оружием по территории России. Владимир Зеленский до этого сообщал о «хороших сигналах» из Вашингтона насчет снятия ограничений на удары ракетами вглубь России, однако президент США Джо Байден заявил, что не видит в этом смысла.

Напомним, более десяти западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по территории РФ. В их числе Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.