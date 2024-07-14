Запрет Киеву бить по России западными ракетами отказались снимать

Координатор США Кирби: Киеву не разрешат бить западным оружием куда угодно

Западные страны отказались снимать для Киева запрет бить предоставленным оружием по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о «хороших сигналах» из Вашингтона насчет снятия ограничений на удары ракетами вглубь России, однако президент США Джо Байден заявил, что не видит в этом смысла. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби добавил, что «бить куда угодно» Украине не разрешат.

После встречи с новым британским премьером Киром Стармером Зеленский заявил о разрешении ударов с помощью Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Однако поже в Минобороны Великобритании уточнили, что Лондон позволил Киеву бить по целям в Крыму и на материковой части бывшей Украины еще год назад и с тех пор ничего не изменилось. Лондон не может самостоятельно принимать решения о Storm Shadow, так как производит ракеты в сотрудничестве с Францией.

Аналогичное мнение у канцлера Германии Олафа Шольца. «Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины», — пояснил глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не смогла бы бить ракетами по российским регионам без помощи с наведением со стороны США. «Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении (...) эти ракеты никуда бы не полетели», — пояснил дипломат.

Более десяти западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по территории РФ. В их числе Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.