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20:32, 19 июля 2024Мир

В США крупнейшую сеть приютов для мигрантов обвинили в педофилии

CBS: крупнейшую сеть приютов для мигрантов Southwest Key обвинили в педофилии

Фото: Leah Millis / Reuters

Министерство юстиции США обвинило крупнейшую некоммерческую организацию Southkey West, которая предоставляет приюты для детей-мигрантов, в педофилии. Об этом сообщает канал CBS News.

«На данный момент известно более чем о 100 случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — передает телеканал.

Также Минюст обвинил ряд сотрудников в вымогательстве у детей фотографий интимного характера. Сообщается, что некоторых уже привлекли к ответственности.

Ранее стало известно, что в Белоруссии пограничники задержали и передали России разыскиваемого на родине за педофилию россиянина.

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      Дарья Устьянцева
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