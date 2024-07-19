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17:35, 19 июля 2024Бывший СССР

Белорусские пограничники задержали и передали России пытавшегося сбежать в Литву педофила

Белоруссия передала России пытавшегося сбежать в Литву педофила

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии пограничники задержали и передали России разыскиваемого на родине за педофилию россиянина, передает ТАСС.

«В понедельник, 15 июля, полоцкие пограничники получили информацию о нахождении в Браславском районе неизвестного мужчины. Вечером того же дня пограничный наряд задержал нарушителя в пограничной зоне, им оказался гражданин Российской Федерации», — сообщил Государственный пограничный комитет.

Отмечается, что мужчина приехал в Белоруссию с Дальнего Востока и намеревался отправиться в Литву для того, чтобы избежать уголовного наказания в России. Его передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ РФ и назначили штраф за нарушение пограничного режима.

Ранее официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский заявил, что на границе Белоруссии с Украиной обнаружен схрон со взрывчаткой. В Госпогранкомитете заявили, что речь идет о возможной подготовке самодельных взрывных устройств.

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