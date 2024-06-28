Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 28 июня 2024Бывший СССР

На границе Белоруссии и Украины обнаружен схрон со взрывчаткой

ГПК Белоруссии: на границе с Украиной обнаружен схрон со взрывчаткой

Кадр: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

На границе Белоруссии с Украиной обнаружен схрон со взрывчаткой. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передает БелТА.

Бычковский рассказал о найденном тайнике с компонентами для взрывных устройств в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. В Госпогранкомитете заявили, что речь идет о возможной подготовке самодельных взрывных устройств.

«Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним», — сообщил спикер ГПК Белоруссии. Он добавил, что пограничники охраняют границу с Украиной в усиленном режиме.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил о присутствии «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) на белорусской границе. По информации Минска, подразделение активно занимается разведкой с выходом к территории республики.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

      В Кремле объяснили интерес к исходу парламентских выборов во Франции

      Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области занялся поиском работы

      Земфире присудили штраф за долги по ЖКУ

      Стала известна причина объявления в розыск мужа Блиновской

      Алина Загитова оценила изменения в своей внешности фразой «красота требует жертв»

      В Кремле оценили перспективы отношений с новым руководством ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше