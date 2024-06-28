На границе Белоруссии и Украины обнаружен схрон со взрывчаткой

ГПК Белоруссии: на границе с Украиной обнаружен схрон со взрывчаткой

На границе Белоруссии с Украиной обнаружен схрон со взрывчаткой. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передает БелТА.

Бычковский рассказал о найденном тайнике с компонентами для взрывных устройств в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. В Госпогранкомитете заявили, что речь идет о возможной подготовке самодельных взрывных устройств.

«Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним», — сообщил спикер ГПК Белоруссии. Он добавил, что пограничники охраняют границу с Украиной в усиленном режиме.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил о присутствии «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) на белорусской границе. По информации Минска, подразделение активно занимается разведкой с выходом к территории республики.