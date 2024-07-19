Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 19 июля 2024Мир

В США начали готовить кампанию по выдвижению замены Байдена

Politico: соратники Харрис втайне начали кампанию по ее продвижению
Камала Харрис

Камала Харрис . Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Бывшие сотрудники аппарата вице-президента США Камалы Харрис втайне начали «неформальную кампанию» по ее продвижению среди членов Демократической партии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Неформальная кампания была инициирована не самой Харрис или ее командой, а бывшими сотрудниками ее аппарата. Они "втихую прикладывают усилия" к тому, чтобы в нужный момент обратить на нее внимание однопартийцев. Они намерены убедить демократов в том, что именно она станет лучшей заменой действующего президента США Джо Байдена на выборах», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что подобный сценарий осложняется тем, что соратники вице-президента должны будут провести «тайную кампанию» в сжатые сроки. Также лидеры демократов сомневаются в том, что Харрис «сможет одержать верх» над экс-президентом США Дональдом Трампом в ходе президентских выборов.

Ранее CBS News представил результаты своего опроса, которые показали, что рейтинг Камалы Харрис выше, чем у Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Спортсменка из Красноярска установила новый «тяжелый» рекорд России

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше