В США начали готовить кампанию по выдвижению замены Байдена

Politico: соратники Харрис втайне начали кампанию по ее продвижению

Бывшие сотрудники аппарата вице-президента США Камалы Харрис втайне начали «неформальную кампанию» по ее продвижению среди членов Демократической партии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Неформальная кампания была инициирована не самой Харрис или ее командой, а бывшими сотрудниками ее аппарата. Они "втихую прикладывают усилия" к тому, чтобы в нужный момент обратить на нее внимание однопартийцев. Они намерены убедить демократов в том, что именно она станет лучшей заменой действующего президента США Джо Байдена на выборах», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что подобный сценарий осложняется тем, что соратники вице-президента должны будут провести «тайную кампанию» в сжатые сроки. Также лидеры демократов сомневаются в том, что Харрис «сможет одержать верх» над экс-президентом США Дональдом Трампом в ходе президентских выборов.

Ранее CBS News представил результаты своего опроса, которые показали, что рейтинг Камалы Харрис выше, чем у Джо Байдена.