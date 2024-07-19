Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 19 июля 2024Мир

В США сравнили рейтинг Байдена и Харрис в противостоянии с Трампом

CBS: рейтинг Камалы Харрис в борьбе с Трампом выше, чем у Байдена

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис выше, чем у действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом стало известно из результата опроса CBS News.

Отмечается, что в опросе сравнили рейтинги кандидатов на пост президента в парах «Джо Байден и Дональд Трамп» и «Камала Харрис — Дональд Трамп». Результаты опроса показали, что за Байдена свой голос готовы отдать 47 процентов опрошенных, в то время как Трамп опережает его на 5 пунктов (52 процента).

«На фоне дебатов о выдвижении кандидатуры со стороны демократов Трамп также опережает вице-президента Камалу Харрис в гипотетическом матче. В лучшем случае присутствуют незначительные различия в том, как она и Байден в настоящее время получают голоса среди таких демографических групп, как молодые и цветные избиратели», — говорится в тексте.

За вице-президента готовы проголосовать 48 процентов опрошенных, что лишь на один пункт больше, чем за Байдена. Трамп же в борьбе с Харрис сохраняет свой рейтинг на уровне 52 процентов.

Ранее бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила представителям Демократической партии, что Байдена можно легко убедить выйти из президентской гонки. По ее словам, лидер США близок к тому, чтобы покинуть гонку в связи с растущими сомнениями в его способности одержать победу на предстоящих выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать

      В России выставили на продажу камень за 10 миллионов рублей

      В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

      Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше