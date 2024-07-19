В США сравнили рейтинг Байдена и Харрис в противостоянии с Трампом

CBS: рейтинг Камалы Харрис в борьбе с Трампом выше, чем у Байдена

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис выше, чем у действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом стало известно из результата опроса CBS News.

Отмечается, что в опросе сравнили рейтинги кандидатов на пост президента в парах «Джо Байден и Дональд Трамп» и «Камала Харрис — Дональд Трамп». Результаты опроса показали, что за Байдена свой голос готовы отдать 47 процентов опрошенных, в то время как Трамп опережает его на 5 пунктов (52 процента).

«На фоне дебатов о выдвижении кандидатуры со стороны демократов Трамп также опережает вице-президента Камалу Харрис в гипотетическом матче. В лучшем случае присутствуют незначительные различия в том, как она и Байден в настоящее время получают голоса среди таких демографических групп, как молодые и цветные избиратели», — говорится в тексте.

За вице-президента готовы проголосовать 48 процентов опрошенных, что лишь на один пункт больше, чем за Байдена. Трамп же в борьбе с Харрис сохраняет свой рейтинг на уровне 52 процентов.

Ранее бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила представителям Демократической партии, что Байдена можно легко убедить выйти из президентской гонки. По ее словам, лидер США близок к тому, чтобы покинуть гонку в связи с растущими сомнениями в его способности одержать победу на предстоящих выборах.