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19:33, 19 июля 2024Мир

В США рассказали о проблеме Байдена из-за демократов

Reuters: каждый десятый демократ публично призвал Байдена выйти из гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

В Конгрессе США каждый десятый демократ публично призвал американского лидера Джо Байдена отказаться от переизбрания на пост президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«28 из 264 демократов в Конгрессе публично призвали Байдена завершить свое участие в предвыборной гонке, в то время, как другие члены Демократической партии подталкивали его к этому за кулисами», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что, несмотря на слова Байдена о его продолжении участия в предвыборной гонке, он стал «серьезнее относиться к призывам уйти в отставку». Также, по мнению многих демократов, снятие кандидатуры политика — это «лишь вопрос времени».

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден чувствует себя преданным и оскорбленным из-за давления и попыток Демократической партии вытеснить его из предвыборной гонки.

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      Дарья Устьянцева
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