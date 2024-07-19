В США рассказали о проблеме Байдена из-за демократов

Reuters: каждый десятый демократ публично призвал Байдена выйти из гонки

В Конгрессе США каждый десятый демократ публично призвал американского лидера Джо Байдена отказаться от переизбрания на пост президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«28 из 264 демократов в Конгрессе публично призвали Байдена завершить свое участие в предвыборной гонке, в то время, как другие члены Демократической партии подталкивали его к этому за кулисами», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что, несмотря на слова Байдена о его продолжении участия в предвыборной гонке, он стал «серьезнее относиться к призывам уйти в отставку». Также, по мнению многих демократов, снятие кандидатуры политика — это «лишь вопрос времени».

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден чувствует себя преданным и оскорбленным из-за давления и попыток Демократической партии вытеснить его из предвыборной гонки.