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22:49, 19 июля 2024Мир

В США заявили о возможности ввести новые санкции против Китая

Салливан: США могут ввести санкции против КНР за торговлю с Россией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США могут в ближайшие недели ввести санкции против Китая за торговлю с Россией. О новых ограничительных мерах в отношении КНР сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что вы можете ожидать дополнительных санкционных мер в отношении Китая по мере того, как мы будем наблюдать за развитием этой ситуации, в ближайшие недели», — сказал Салливан.

Он добавил, что в данный момент у него нет официальных заявлений.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции. Он также отметил, что российская сторона, стремясь избежать ограничений, «нашла обходные пути, в частности, в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем».

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      Евгений Силаев
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