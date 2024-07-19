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01:35, 19 июля 2024Мир

В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Объявленного в розыск Интерполом россиянина задержали в Аланье

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Турции задержали россиянина, разыскиваемого по «красному» бюллетеню Интерпола. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление губернатора.

Уточняется, что гражданина России задержали в Аланье. По какой статье мужчина разыскивается не сообщается.

В декабре 2023 года объявленного в розыск Интерполом по обвинению в мошенничестве россиянина задержали в турецкой провинции Мерсин. После получения информации о нахождении в Мерсине разыскиваемого гражданина России за ним было установлено наблюдение, а после он был задержан в результате проведенной операции.

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      Марина Совина
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