Виктория Толстоганова показала внешность в купальнике в 52 года

Актриса Виктория Толстоганова показала фигуру в слитном купальнике в 52 года

Российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала внешность в купальнике в 52 года. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда отправилась отдыхать на Кипр, где снялась, выходя из открытого бассейна, расположенного у моря. Артистка предстала на размещенном снимке в слитном сером купальнике с металлической фурнитурой, который подчеркивал ее стройную фигуру.

Знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в июле 48-летняя российская актриса Елена Захарова также показала фигуру в купальнике на берегу Волги.