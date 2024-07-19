Вице-президент США оценила возможное снятие кандидатуры Байдена с выборов

Харрис: план демократов по отстранению Байдена с выборов приведет к хаосу

План некоторых влиятельных членов Демократической партии по отстранению американского лидера Джо Байдена от участия в выборах приведет к хаосу. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, передает Reuters.

«План отстранения президента Байдена от участия в выборах, в котором участвуют многие влиятельные демократы, приведет к хаосу и дестабилизации американского политического общества», — отметила вице-президент.

Она добавила, что будет «продолжать настаивать» на том, чтобы Байден оставался кандидатом от Демпартии.

Ранее Politico сообщило, что бывшие сотрудники аппарата Камалы Харрис втайне начали «неформальную кампанию» по ее продвижению среди членов Демократической партии. Авторы материала отмечают, что подобный сценарий осложняется тем, что соратники вице-президента должны будут провести «тайную кампанию» в сжатые сроки.