Филиппо: глобальный сбой Microsoft показал опасную зависимость от США

Глобальный сбой в работе операционной системы Windows показал опасность зависимости от США, в то время как Россия, находящаяся под санкциями, избежала негативных последствий. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в аккаунте социальной сети Х (бывший «Твиттер»).

«Сбой в работе Microsoft создает глобальный хаос, который распространяется повсюду. Затронуто все! (...) Наша зависимость от централизованной американской системы, созданной Биллом Гейтсом, противоречит всем принципам независимости, безопасности и суверенитета», — отметил политик.

Филиппо добавил, что Россия смогла избежать всеобщего хаоса «благодаря международным санкциям». Он подчеркнул, что «удивительным поворотом является то, что те, кто думают, что они сильные, на самом деле самые слабые и уязвимые».

Ранее в операционной системе Windows произошел глобальный сбой, который затруднил работу нескольких отраслей, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ. Отмечается, что устройства и сервисы, на которые установлено данное ПО, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки».