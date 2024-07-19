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08:12, 19 июля 2024Россия

Володин рассказал о 25 обсуждаемых Госдумой законопроектах о контроле за мигрантами

В ГД внесут проект об ответственности для организаторов незаконной миграции

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

На рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, на следующей неделе парламентарии обсудят во втором чтении законопроекты о режиме высылки незаконно пребывающих в России мигрантов, а также инициативу об ужесточении продажи сим-карт для иностранных граждан.

Помимо этого, в Госдуме разработали и готовят к внесению еще ряд федеральных законов: об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции, о внесудебной блокировке сайтов с предложениями о незаконных услугах для мигрантов, а также о запрете посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у приезжих.

Володин также сообщил, что депутаты направили запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство России. «Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств — а значит, их решение необходимо искать совместно», — отметил он.

Спикер Госдумы считает, что это позволит прийти к выверенным и эффективным решениям по вопросу миграции.

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Ранее Володин рассказал, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса административных правонарушений, связанных с общественной безопасностью и проявлениями экстремизма. Он разъяснил, что речь идет о неповиновении силовикам, мелком хулиганстве, пропаганде нацизма, стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах и других противозаконных действиях. Спикер нижней палаты заверил, что депутаты поддержат инициативу.

ЖЗЛ
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