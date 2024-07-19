Возле посольства США в Москве появилось поздравление «с днем зависимости»

РИА Новости: возле посольства США в Москве разместили антиамериканский плакат

Возле посольства США на Новинском бульваре в Москве разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости». О появлении стенда сообщил корреспондент РИА Новости.

На публикуемой агентством фотографии видно, что на плакате изображен лежащий на койке в больничной палате мужчина в военной форме, олицетворяющий НАТО. К нему подключены капельницы с флагами Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии, а также Украины, на которой висит табличка с надписью «Type: war» (тип: война).

Помимо этого, на плакат нанесена подпись на английском языке: «Congratulations to american diplomats on Dependence day!». А в нижней части стенда расположен ее перевод: «Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости». При этом частица «не» в названии праздника зачеркнута.

Корреспондент агентства добавил, что рядом также монтируют сцену.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.