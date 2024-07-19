Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 19 июля 2024Россия

Возле посольства США в Москве появилось поздравление «с днем зависимости»

РИА Новости: возле посольства США в Москве разместили антиамериканский плакат

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Возле посольства США на Новинском бульваре в Москве разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости». О появлении стенда сообщил корреспондент РИА Новости.

На публикуемой агентством фотографии видно, что на плакате изображен лежащий на койке в больничной палате мужчина в военной форме, олицетворяющий НАТО. К нему подключены капельницы с флагами Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии, а также Украины, на которой висит табличка с надписью «Type: war» (тип: война).

Помимо этого, на плакат нанесена подпись на английском языке: «Congratulations to american diplomats on Dependence day!». А в нижней части стенда расположен ее перевод: «Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости». При этом частица «не» в названии праздника зачеркнута.

Корреспондент агентства добавил, что рядом также монтируют сцену.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

      Лариса Долина высказалась об идее дресс-кода для звезд

      На Украине назвали уклонением отказ от военной службы по религиозным причинам

      Двупалый ленивец родился в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше