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11:29, 19 июля 2024Забота о себе

Врач назвал снижающие риск рака почки привычки

Онколог Странадко рассказал, что рак почки развивается при ожирении

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заподозрить рак почки можно, среди прочего, по постоянно повышенному давлению, рассказал уролог, онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Михаил Странадко. Главные причины развития смертельно опасного заболевания, а также привычки, снижающие риск его возникновения, врач назвал «Ленте.ру».

По словам Странадко, рак почки развивается из-за ожирения, курения, приема нестероидных противовоспалительных средств. Также в зоне риска находятся диабетики и люди с вирусным гепатитом. Кроме того, риск рака почки выше у тех людей, у чьих родственников было это заболевание, добавил доктор.

Онколог обратил внимание на то, что многие образования почки не проявляют себя до поздних стадий заболевания. В большинстве случаев рак почки обнаруживают во время обследований по поводу других болезней — на УЗИ или КТ. При этом в общем анализе мочи нередко обнаруживают кровь.

Клинические симптомы, такие как боль в боку, кровь в моче и пальпируемое образование в брюшной полости встречаются лишь в каждом десятом случае и связаны с агрессивным течением болезни и поздней стадией. Чаще у пациентов присутствуют снижение массы тела, анемия, повышенное давление

Михаил Странадкоонколог, уролог

Доктор также назвал меры профилактики для снижения риска развития рака почки. Он рекомендовал нормализовать вес, стабилизировать артериальное давление и отказаться от курения. Ряд исследований рекомендует добавлять в рацион овощи семейства капустных, чтобы снизить риск рака.

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Ранее онколог Фатима Тамаева оценила возможность снизить риск развития рака с помощью витаминов. По ее словам, некоторые витамины, включая витамины С и А, не только защищают организм от старения, но и минимизируют риск развития онкологического заболевания.

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      Вера Владзиевская
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