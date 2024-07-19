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14:36, 19 июля 2024Забота о себе

Врач назвала эффективные упражнения для улучшения сексуальной функции у мужчин

Врач Попова: упражнения улучшают сексуальную функцию у мужчин

Кадр: Marcus Filly / YouTube

Регулярные физические упражнения способны поддерживать и улучшать сексуальную функцию у мужчин. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-уролог Марина Попова.

По ее словам, упражнения способствуют правильному регулированию тестостерона и эстрогена в организме, а также помогают сжигать лишний жир, что положительно влияет на половую функцию у мужчин.

Упражнения улучшают кровоснабжение в тканях полового члена у мужчин, помогают поддерживать в норме или повысить уровень тестостерона

Марина Поповаврач-уролог

Наиболее эффективные упражнения для поддержания сексуальной функции у мужчин — подъем тазовой части от пола, наклоны спины в положении стоя, вращение бедрами, приседания, «ножницы», отжимания и подъем прямых ног.

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Попова подчеркнула, что интенсивность упражнений следует повышать постепенно, однако эффект от них будет виден только при регулярности нагрузок — в идеале упражнения необходимо выполнять каждый день, особенно в том случае, если у вас сидячая работа. При этом не стоит чересчур нагружать свой организм, поскольку тяжелые тренировки ухудшают кровообращение нижних конечностей и могут оказать негативное влияние на половую функцию.

Ранее главный внешний специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала о том, как сохранять бодрость в жаркую погоду. По ее словам, для этого следует придерживаться жесткого и стабильного расписания дня, а также использовать вентиляторы и кондиционеры и избегать употребления алкогольных напитков и кофе.

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      Артём Верейкин
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