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18:23, 17 июля 2024Забота о себе

Врач перечислила способы сохранить бодрость в жару

Врач Дроздова: сохранить бодрость в жару поможет жесткий график работы

Фото: prostooleh / freepik

Главный внешний специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала, что сохранить продуктивность и бодрость в жару можно с помощью нескольких способов. Их врач перечислила «Известиям».

Первым делом доктор обратила внимание на то, что сохранить продуктивность в жаркое время года поможет жесткий график работы и отдыха. По ее словам, следование расписанию помогает минимизировать стресс. «Стоит потреблять достаточное количество воды, выбирать легкие блюда, богатые витаминами, проводить перерывы на свежем воздухе», — добавила специалистка.

Для комфортной работы в жару необходимо использовать кондиционеры, вентиляторы, а рабочее место следует проветривать, рекомендовала Дроздова. Она также посоветовала носить легкую одежду, избегать кофеина и алкоголя, минимизировать переработки.

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Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила о разрушительном воздействии жары на психику. По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.

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      Вера Владзиевская
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