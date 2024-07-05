Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:08, 5 июля 2024Забота о себе

Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

Эндокринолог Павлова: жара делает людей раздражительными и заторможенными

Фото: Bruce Tang / Unsplash

Жара делает людей раздражительными и снижает сообразительность, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Разрушительное воздействие высокой температуры на психику доктор объяснила в своем Telegram-канале.

По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными. Если человек спит в жарком помещении, то на следующий день он гарантированно будет соображать хуже, добавила доктор. Эндокринолог отметила, в жаркие дни происходит больше преступлений, в интернете оставляют больше негативных комментариев, а водители чаще гудят в пробках.

Павлова объяснила, что так мозг реагирует на стресс: чем жарче на улице, тем организму сложнее выполнять свои функции. Он бросает все силы на охлаждения и активизируют работу тех частей мозга, которые задействованы в терморегуляции, поэтому уровень самоконтроля падает. При этом, как оказалось, плохо себя чувствуют не только пожилые люди или те, у кого есть хронические заболевания, но и здоровые молодые люди.

Материалы по теме:
Дали жару. Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
Дали жару.Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
8 декабря 2022
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра» Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
7 марта 2020

Доктор добавила, что в жару также меняется восприятие реальности. В такую погоду люди чаще воспринимают действия окружающих как враждебные и отвечают тем же, заключила она.

Ранее Павлова развеяла популярный миф о вреде яиц. По словам врача, негативных последствий не будет, даже если съедать по 12 яиц в неделю.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

      «Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

      В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

      Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

      Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

      Президент Грузии обвинила правительство в подрыве партнерства с США

      Firefly впервые запустила ракету Alpha после аварии

      Россиянин забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

      Рецидивисту дали 20 лет колонии за расправу над мужчиной и попытку изнасилования на пляже

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше