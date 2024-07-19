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11:09, 19 июля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами

Марочко: ВСУ атаковали Луганск, предположительно ракетами ATACMS

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По словам аналитика, всего было использовано три ракеты. Погибших и пострадавших нет.

Он также сообщил, что в результате падения обломков сбитых системами противовоздушной обороны ракет загорелась лесополоса.

Ранее после массированной атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения ЛНР, в результате произошедшего пострадали 22 человека.

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      Илья Таксюр
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