ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами

Марочко: ВСУ атаковали Луганск, предположительно ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По словам аналитика, всего было использовано три ракеты. Погибших и пострадавших нет.

Он также сообщил, что в результате падения обломков сбитых системами противовоздушной обороны ракет загорелась лесополоса.

Ранее после массированной атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения ЛНР, в результате произошедшего пострадали 22 человека.