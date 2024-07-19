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15:04, 19 июля 2024Из жизни

Женщина похудела на 17 килограммов за год и раскрыла секрет успеха

Женщина из Индии сбросила 17 килограммов за год благодаря изменению питания

Фото: Unsplash

Жительница Индии сумела сбросить 17 килограммов за год благодаря изменению диеты и регулярным упражнениям. Ее историю рассказывает The Times of India.

Индианка по имени Швета рассказала, что задумалась о похудении после того, как ей сделали операцию, и она долгое время не видела двухлетнюю дочь. В тот момент женщина весила 77 килограммов и была уверена, что заболела именно из-за лишнего веса. Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем в будущем, она решила изменить образ жизни.

Швета раскрыла главный секрет своего успеха: новое отношения к питанию. В первую очередь, она начала считать калории и есть только домашнюю еду с высоким содержанием белка. На завтрак она готовила себе манную кашу с яичными белками и творогом или сыром панир, обедала блинчиком из нутовой муки с творогом, а на ужин ела блинчики из овсяной муки с курицей.

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Также индианка начала ходить в спортивный зал шесть раз в неделю, а также делать упражнения дома. В итоге ей удалось похудеть за год до 59,5 килограмма.

Швета рассказала, что поддерживать мотивацию ей помогали муж и дочь. Женщина считает главными правилами здорового похудения последовательность и трудолюбие. «Я не верю в быстрые диеты. Вместо этого я использую сбалансированный подход, которого можно придерживаться долго», — заявила индианка.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина решила похудеть после насмешливого вопроса врача. 43-летняя Келли Котра столкнулась с проблемой лишнего веса после рождения первого ребенка.

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      Никита Савин
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