Женщина сбросила 51 килограмм из-за грубости врача

В Великобритании женщина решила похудеть из-за грубости врача

В Великобритании женщина решила похудеть после насмешливого вопроса врача. Об этом пишет Yorkshire Live.

43-летняя Келли Котра столкнулась с проблемой лишнего веса после рождения первого ребенка в 2000 году. Тогда она весила 106,5 килограмма и никак не могла похудеть, хотя садилась на диеты и занималась спортом. В какой-то момент ей удалось сбросить 25 килограммов благодаря строгой диете, но они вернулись, как только диета закончилась.

Устав бороться с лишним весом сама, Котра обратилась к врачу за направлением на бариатрическую операцию. Она ждала от терапевта поддержки, а получила насмешку. «Если бы я запер тебя в камере на год и не стал кормить, ты бы похудела?» — спросил он. Эта грубость мотивировала Котру: женщина решила доказать, что у нее есть решимость, нужная для достижения целей. Она отправилась в Ригу и сделала там резекцию желудка. Операция, дорога и проживание стоили Котре 4980 фунтов стерлингов (562 тысячи рублей).

Теперь женщина весит 58 килограммов. Она призналась, что чувствует себя лучше не только физически, но и ментально. «Я ни о чем не жалею. Жизнь слишком коротка, чтобы чувствовать себя несчастным в собственном теле», — заявила Котра.

Ранее сообщалось, что съедавшая по десять плиток шоколада в день женщина похудела на 120 килограммов. Сбросить лишний вес ей помогла продольная резекция желудка.