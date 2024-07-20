Бывший американский разведчик предупредил о возможной ядерной войне из-за решения Германии

Риттер: размещение ракет США на территории ФРГ может привести к ядерной войне

Экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил, что решение Германии о размещении на ее территории дальнобойных американских ракет может привести к эскалации ситуации в отношениях с Россией и началу ядерной войны. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.

«Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году», — заявил Риттер, отметив, что в сложившейся ситуации Москва может не только вернуть эту систему в строй, но и развернуть ее в достаточно короткие сроки.

Бывший разведчик назвал размещение в ФРГ американских ракет безответственной эскалацией, подчеркнув, что эти ракеты могут быть «выпущены в гневе», что в конечном итоге перерастет в ядерную войну между Россией и США.

Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что расположение дальнобойных ракет США на территории ФРГ увеличит риск военной эскалации.