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09:37, 20 июля 2024Мир

В Бундестаге оценили решение США по Германии

Депутат СДПГ Мютцених: размещение ракет США повысит риск военной эскалации
Рольф Мютцених

Рольф Мютцених. Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Globallookpress.com

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених оценил в Бундестаге решение США по Германии. Соответствующий материал публикует издание Zeit.

По его словам, расположение дальнобойных ракет США на территории Германии увеличит риск военной эскалации. «Мы должны повысить нашу обороноспособность, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением», — подчеркнул Мютцених.

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Депутат заявил, что не понимает, почему только Германия должна размещать такие системы. При этом политик уточнил, что ему хотелось бы, чтобы немецкое правительство связало свое решение с предложениями по контролю над вооружениями. Вдобавок Мютцених отметил, что продолжит добиваться вывода из страны оставшихся американских ядерных боеголовок.

Ранее в июле в Германии раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених выступил с критикой в адрес депутатов бундестага

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