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19:42, 20 июля 2024Мир

Израиль назвал атаку на порт в Йемене ответом на нападения хуситов

ЦАХАЛ подтвердил атаку на порт в йеменском городе Ходейда

Фото: Mohamed Azaki / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на порт в йеменском городе Ходейда. Об этом стало известно из заявления, опубликованного пресс-службой израильской армии в социальной сети X.

«Истребители ЦАХАЛ недавно атаковали военные объекты террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене», — говорится в сообщении.

В израильской армии назвали удар по порту ответом на «сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».

Ранее стало известно о совместной с США атаке Израиля по складам топлива в порту города Ходейда. Отмечается, что в результате удара есть жертвы и раненые.

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      Виктория Кондратьева
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