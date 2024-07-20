Израиль назвал атаку на порт в Йемене ответом на нападения хуситов

ЦАХАЛ подтвердил атаку на порт в йеменском городе Ходейда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на порт в йеменском городе Ходейда. Об этом стало известно из заявления, опубликованного пресс-службой израильской армии в социальной сети X.

«Истребители ЦАХАЛ недавно атаковали военные объекты террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене», — говорится в сообщении.

В израильской армии назвали удар по порту ответом на «сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».

Ранее стало известно о совместной с США атаке Израиля по складам топлива в порту города Ходейда. Отмечается, что в результате удара есть жертвы и раненые.