Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на порт в Йемене

Al Arabiya: Израиль и США совершили атаку с воздуха на порт Ходейда в Йемене

Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на склады топлива в порту города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает Al Arabiya cо ссылкой на источники.

Отмечается, что в порту произошло несколько громких взрывов. Атака произошла на следующий день после того, как беспилотники хуситов ударили по многоквартирному дому в Тель-Авиве. Действия Израиля являются ответом на это происшествие.

Контролируемый хуситами телеканал Al-Masirah сообщил, что в результате удара есть жертвы и раненые.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на либерийское судно с моря и воздуха в Красном море. По данным ВМС Великобритании, два случая нападения на морское судно были зафиксированы в 118,5 километра к северо-западу от йеменского города Моха.