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17:59, 20 июля 2024Мир

Судно подверглось нападению беспилотников в Красном море

ВМС Британии сообщили о нападении на либерийское судно в Красном море

Фото: Reuters

Судно под флагом Либерии подверглось нападению беспилотников с моря и воздуха в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе военно-морских сил (ВМС) Великобритании.

Морское судно идентифицировано как «контейнеровоз под флагом Либерии». Один из атаковавших судно беспилотников оказался легкой лодкой. После нападения борт маневрировал на высокой скорости, чтобы скрыться, поскольку ждал помощи от военного корабля.

По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), два случая нападения на морское судно были зафиксированы в 118,5 километра к северо-западу от йеменского города Моха. Рядом с бортом взорвались «неуправляемая воздушная система» и «неуправляемое надводное судно».

Ранее в Красном море у берегов Йемена затонуло судно, подвергшееся атаке со стороны хуситского движения «Ансар Аллах». Нападение совершили 12 июля. После атаки судно загорелось. Позже на поверхности воды были найдены обломки корабля и пятна топлива.

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      Мария Черкасова
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