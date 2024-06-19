В Красном море затонуло атакованное хуситами судно

У берегов Йемена в Красном море затонуло судно после атаки хуситов

В Красном море у берегов Йемена затонуло судно, подвергшееся атаки со стороны хуситского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.

Нападение на гражданский объект было зафиксировано 12 июня. После атаки судно загорелось. Сейчас сообщается о найденных обломках корабля и пятнах топлива на поверхности воды.

Ранее UKMTO сообщило, что у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, где проявляют активность бойцы местного движения «Ансар Аллах», было совершено нападение на судно. Экипаж был эвакуирован после двух ударов по кораблю. Однако не уточняется, чем конкретно был произведен выстрел.

13 июня хуситы атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor, вышедшее из российского порта Усть-Луга. В результате ракетного обстрела было серьезно повреждено машинное отделение балкера, шедшего под флагом Либерии.