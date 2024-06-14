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20:41, 14 июня 2024Мир

ВМС Великобритании заявили о нападении на судно у берегов Йемена

UKMTO: у берегов Йемена в Красном море было совершено нападение на судно

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

У берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, где проявляют активность бойцы местного движения «Ансар Аллах» хуситы, было совершено нападение на судно. Об этом сообщается в заявлении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС, опубликованном в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 66 морских милях (106 километрах — прим. «Ленты.ру») к юго-западу от Ходейды, Йемен», — отмечается в сообщении.

В заявлении дополнительно указано, что экипаж судна был эвакуирован после двух ударов по кораблю. Однако не уточняется, чем конкретно был произведен выстрел.

29 мая Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр» для ударов по целям в водном пространстве. Дополнительно сообщается, что йеменские повстанцы также производят собственную баллистическую ракету «Мухит» по образцу иранской разработки.

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      Максим Габриелян
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