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20:53, 29 мая 2024Мир

Иран передал хуситам баллистическую ракету

Tasnim: Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр»

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Иран передал йеменским ополченцам-хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могаддамом, и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно сообщается, что йеменские повстанцы также производят собственную баллистическую ракету «Мухит» по образцу иранской разработки.

Хасан Техрани-Могаддам — иранский военный офицер Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), разработавший «Шахаб», «Гадр» и «Седжил» на основе разработок Северной Кореи. В Иране он носит статус «отца ракетной программы» и особенно почитается как исторический деятель.

15 мая военный представитель движения хуситов Яхья Сария сообщил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по эсминцу США USS Mason в Красном море. Кроме того, по его словам, ополченцами был нанесен удар по коммерческому судну Destiny, направлявшемуся в Израиль.

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      Максим Габриелян
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