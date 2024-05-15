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15:37, 15 мая 2024Мир

Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу

Военный представитель хуситов сообщил об ударе по эсминцу США в Красном море

Фото: Staff Sgt. Donald Holbert / U.S. Marine Corps / AP

Военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по эсминцу США USS Mason в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Военно-морские силы Йемена провели боевую операцию, в ходе которой нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море», — заявил Сария.

Представитель йеменского движения добавил, что хуситами также нанесен удар по коммерческому судну Destiny, направлявшемуся в Израиль. По словам Сарии, по USS Mason и Destiny были зафиксированы прямые попадания.

В начале апреля Сария заявил, что хуситы проводят операции против судов трех стран: США, Великобритании и Израиля.

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      Елизавета Мытарева
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