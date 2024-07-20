Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 20 июля 2024Мир

Кандидат Трампа в вице-президенты призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Джей Ди Вэн

Джей Ди Вэн. Фото: Li Rui / Globallookpress.com

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс призвал президента США Джо Байдена уйти в отставку. Сообщение политик опубликовал на своей странице в соцсети X.

Вэнс прокомментировал призывы представителей Демократической партии к Байдену отказаться от участия в президентских выборах. По его мнению, подобные высказывания без призывов уйти в отставку показывают «абсурдный уровень цинизма».

«Если ты не можешь выдвигаться на пост, ты не можешь его занимать», — подчеркнул соратник Трампа. Политик призвал Байдена немедленно уйти в отставку с должности.

Ранее Вэнс отказался утверждать послов из-за их любви к гендерно-нейтральным туалетам. Сенатор-республиканец от Огайо заблокировал утверждение более 30 американских послов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

      В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

      Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

      Роспотребнадзор высказался о случаях заболевания листериозом в России

      Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

      Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

      Назван срок начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье

      Военкомы сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше