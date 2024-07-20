Кандидат Трампа в вице-президенты призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс призвал президента США Джо Байдена уйти в отставку. Сообщение политик опубликовал на своей странице в соцсети X.

Вэнс прокомментировал призывы представителей Демократической партии к Байдену отказаться от участия в президентских выборах. По его мнению, подобные высказывания без призывов уйти в отставку показывают «абсурдный уровень цинизма».

«Если ты не можешь выдвигаться на пост, ты не можешь его занимать», — подчеркнул соратник Трампа. Политик призвал Байдена немедленно уйти в отставку с должности.

Ранее Вэнс отказался утверждать послов из-за их любви к гендерно-нейтральным туалетам. Сенатор-республиканец от Огайо заблокировал утверждение более 30 американских послов.