WP: Cенатор Вэнс спрашивал кандидатов в дипломаты о взглядах на права меньшинств

Сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на гендерно-нейтральные туалеты и права сексуальных меньшинств. Об этом сообщает The Washington Post, в распоряжении которой оказалась анкета кандидатов в дипломаты.

Вэнс — кандидат от Дональда Трампа в вице-президенты. В анкетах, которые заполняли желающие занять пост дипломатов, он интересовался их мнением насчет прав сексуальных меньшинств. Кроме того, соискатели должны были рассказать, собираются ли они увеличивать число гендерно-нейтральных туалетов в посольствах США и уделять больше внимания вопросам гендерного перехода.

В анкетах указывалось, что население многих союзников США и государств, с которыми страна хотела бы укрепить отношения, «придерживается традиционных христианских, иудейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей».

Либеральные политики увидели в такой анкете попытку не дать квалифицированным кандидатам занять должности, имеющие решающее значение для поддержания авторитета США в мире.

Ранее The Economist сообщил, что предложения кандидата в вице-президенты США, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса по Украине вызвали панику в Европе. Обозреватели издания уверены, что Вэнс абсолютно безразличен к судьбе Украины и разделяет точку зрения России по поводу мирного урегулирования.