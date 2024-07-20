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00:23, 21 июля 2024Мир

Команда Трампа задумала подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении

NYT: команда Трампа готовится подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа готовится подорвать рейтинг вице-президента США Камалы Харрис в случае, если она станет кандидатом на пост президента от Демократической партии вместо действующего президента страны Джо Байдена. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, сейчас команда Трампа пытается выявить уязвимости Харрис с помощью различных исследований, включая опросы. Кроме того, перед съездом республиканцев штаб экс-президента подготовил серию роликов для телевидения, направленных против Харрис. Однако после покушения на Трампа от этой меры отказались.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали искать нового кандидата ему на замену. По информации The Wall Street Journal, единственной альтернативой Байденуявляется Харрис.

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      Марина Совина
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