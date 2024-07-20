Маск призвал отправить астронавтов на Марс

Илон Маск заявил, что Америке пора отправить астронавтов на Марс

Америке пора отправить астронавтов на Марс. К этому призвал предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», — заявил миллиардер.

Таким образом он ответил на пост НАСА, посвященный 55-летию посадки на Луну американского пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11».

Ранее Маск заявил, что штаб-квартира SpaceX будет перенесена в Техас из-за принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).