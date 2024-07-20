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23:11, 20 июля 2024Интернет и СМИ

Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 миллиона компьютеров

Microsoft: глобальный сбой из-за CrowdStrike затронул 8,5 млн компьютеров

Фото: Global Look Press

Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул 8,5 миллиона компьютеров, заявили в компании.

Как отметили в пресс-службе, он был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В Microsoft добавили, что сбой затронул менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.

«Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в работе операционной системы Windows произошел глобальный сбой, который затруднил работу нескольких отраслей, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ.

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      Марина Совина
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